El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

El día de hoy, 30 de enero de 2026, Baeza se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con períodos de cubierto y algunas posibilidades de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en la ciudad. La temperatura oscilará entre los 6 y 11 grados a lo largo del día, siendo más fresca durante la mañana y alcanzando su punto más cálido en las horas centrales.

A medida que avance la jornada, se espera que el cielo continúe cubierto, con una probabilidad de precipitación que aumentará notablemente en la tarde, alcanzando un 80% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar hasta 0.4 mm en las horas más críticas. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 85%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas.

El viento soplará del oeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 86 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar condiciones de inestabilidad. Se recomienda precaución, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre, ya que las ráfagas de viento podrían ser intensas y repentinas. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando con 26 km/h en la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar su máxima intensidad en la tarde.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 65% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas en la región. Es importante estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

A medida que se acerque la noche, la temperatura descenderá nuevamente, y el cielo permanecerá cubierto, con una ligera disminución en la probabilidad de lluvia. La visibilidad podría verse afectada por la niebla en algunas áreas, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

En resumen, el día en Baeza se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias ligeras y un viento fuerte del oeste. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un día fresco y potencialmente inestable, manteniéndose informados sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza la jornada.

