El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

El día de hoy, 30 de enero de 2026, Baena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una transición a un estado cubierto durante la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando un leve aumento hacia el mediodía.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 82% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. La combinación de nubes y humedad sugiere que la sensación térmica podría ser inferior a la temperatura real, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que el día transcurra sin lluvias significativas, aunque hay una probabilidad del 15% de que se registren algunas gotas en las primeras horas. Sin embargo, a medida que avance la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará, alcanzando un 90% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto indica que es posible que se produzcan lluvias escasas, especialmente en la tarde y la noche, aunque no se anticipan tormentas severas, ya que la probabilidad de tormenta se mantiene en un 65% durante las horas críticas.

El viento soplará desde el oeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 64 km/h en las horas más ventosas, especialmente por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura adicional, por lo que es aconsejable tener precaución si se realizan actividades al aire libre. Las ráfagas de viento pueden ser más intensas en zonas abiertas y expuestas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimas de alrededor de 10 grados . La visibilidad podría verse afectada por la presencia de nubes y la posible lluvia, así que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, el día en Baena se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias escasas en la tarde. Se aconseja estar preparado para el viento y las condiciones cambiantes a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.