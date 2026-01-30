El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

El día de hoy, 30 de enero de 2026, Ayamonte se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, se espera una temperatura de 14 grados , con una humedad relativa del 85%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

A medida que avanza la mañana, el cielo continuará despejado hasta las 04:00 horas, cuando la temperatura descenderá a 11 grados. La humedad se mantendrá alta, alcanzando el 89% a las 04:00, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, no se prevén precipitaciones en ninguna de las horas del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre.

Durante la mañana, entre las 08:00 y las 12:00 horas, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 12 grados. La brisa será suave, con vientos del oeste que alcanzarán velocidades de hasta 12 km/h, lo que hará que el ambiente sea más fresco, pero agradable para pasear o realizar actividades al aire libre.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cambiar. Desde las 12:00 hasta las 18:00 horas, se espera un aumento en la nubosidad, con periodos de cielo poco nuboso y cubierto. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo a las 16:00 horas, con un valor de 18 grados, lo que proporcionará un ambiente cálido y cómodo para disfrutar de la tarde. La humedad relativa disminuirá ligeramente, rondando el 73% a las 16:00 horas.

Sin embargo, a medida que se acerque la noche, la nubosidad aumentará, y se prevé que el cielo esté cubierto a partir de las 18:00 horas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados a las 22:00 horas. La probabilidad de tormentas y precipitaciones se mantendrá en cero, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias durante la noche.

En resumen, Ayamonte disfrutará de un día mayormente despejado y cálido, con un aumento de nubosidad hacia la tarde y la noche, pero sin precipitaciones. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo antes de que las nubes cubran el cielo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.