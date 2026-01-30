El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

El día de hoy, 30 de enero de 2026, Arahal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 15 grados . A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán relativamente estables, oscilando entre los 11 y 15 grados, lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A lo largo de la mañana, se espera que la bruma y la niebla sean protagonistas, especialmente en las primeras horas, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y calles de la localidad.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 10% en las primeras horas, aumentando considerablemente a un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque se anticipa que serán escasas. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Arahal estén preparados para posibles chubascos durante la tarde.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 30 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 46 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. Este viento podría contribuir a la sensación térmica, haciendo que las temperaturas se sientan más bajas de lo que realmente son.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 25% en las horas de la tarde, lo que sugiere que, aunque las lluvias no sean intensas, podrían ir acompañadas de actividad eléctrica. Los ciudadanos deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, manteniéndose alrededor de los 14 grados. La visibilidad podría mejorar ligeramente, pero la alta humedad persistirá, lo que podría generar una sensación de frío. En resumen, se recomienda a los habitantes de Arahal que se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias y viento fuerte, especialmente durante la tarde.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.