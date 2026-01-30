El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

El día de hoy, 30 de enero de 2026, Andújar se presenta con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados a la 1 de la madrugada. A medida que avanza la mañana, la temperatura continuará bajando, alcanzando los 10 grados a las 2 de la madrugada y 9 grados entre las 4 y las 6 de la mañana.

El estado del cielo se caracterizará por un inicio despejado, con algunas nubes que comenzarán a aparecer a partir de las 7 de la mañana, donde se prevé una bruma ligera. A lo largo de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, pero a medida que se acerque la tarde, se espera un aumento en la nubosidad, con un cielo cubierto que podría traer consigo algunas lluvias escasas.

La probabilidad de precipitación se incrementará notablemente en las horas de la tarde, alcanzando un 100% entre la 1 y las 3 de la tarde. Se anticipa que las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar hasta 1 mm en total. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 72% y el 90%, lo que podría generar una sensación de mayor frescor en el ambiente.

El viento soplará predominantemente del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 19 km/h en las primeras horas del día, aumentando a medida que avanza la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 54 km/h hacia las 9 de la noche. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en las horas de la tarde y la noche, lo que podría influir en la sensación térmica.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a estabilizarse en torno a los 14 grados, manteniéndose en ese rango hasta la medianoche. El cielo permanecerá cubierto, y la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 60% entre la 1 y las 3 de la tarde, lo que podría generar momentos de inestabilidad en el tiempo.

En resumen, Andújar experimentará un día con temperaturas frescas, un cielo que pasará de despejado a cubierto, y la posibilidad de lluvias ligeras en la tarde, acompañadas de un viento moderado que podría intensificarse hacia la noche. Es recomendable estar preparado para cambios en el tiempo y llevar un paraguas si se planea salir durante las horas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.