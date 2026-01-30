El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

El día de hoy, 30 de enero de 2026, Almonte se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados , siendo más frescas durante las primeras horas de la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 15 grados, proporcionando un ambiente relativamente templado para los habitantes y visitantes de la localidad.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 98% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 82% hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana. Sin embargo, la combinación de temperaturas moderadas y una humedad relativamente alta no debería resultar incómoda para la mayoría de las personas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 27 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 49 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas, especialmente si se encuentran en zonas expuestas.

En lo que respecta a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas durante el día. La probabilidad de precipitación es baja, con un 5% en las primeras horas y aumentando a un 25% en la tarde, aunque las posibilidades de tormenta se mantienen en un 0% hasta la noche. Esto sugiere que, aunque el cielo podría nublarse un poco, las condiciones permanecerán mayormente secas.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, permitiendo que los residentes disfruten de un ambiente tranquilo y fresco. La puesta de sol se producirá a las 18:48, marcando el final de un día que, aunque fresco, ofrecerá momentos agradables para disfrutar al aire libre. En resumen, Almonte experimentará un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y un viento notable, ideal para actividades diurnas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.