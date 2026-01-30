El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

El día de hoy, 30 de enero de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas cambiarán gradualmente. A partir del mediodía, el cielo se tornará más nuboso, con intervalos de nubes altas y cubiertas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 18 grados , ofreciendo un ambiente templado. Sin embargo, la probabilidad de precipitación aumentará, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, con un 65% de probabilidad de lluvia escasa. Esto sugiere que, aunque no se esperan lluvias intensas, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 32 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante la tarde y la noche. A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose alrededor de los 15 grados .

La probabilidad de tormentas es baja en general, con un 20% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un 55% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto indica que, aunque hay un riesgo de tormentas, no se anticipan eventos severos. La noche cerrará con un cielo mayormente cubierto, y las temperaturas se estabilizarán en torno a los 14 grados .

En resumen, el día en Aljaraque se caracterizará por un inicio soleado que dará paso a un cielo más nublado y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Las temperaturas serán agradables, pero el viento podría hacer que la sensación térmica sea más fresca. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para un cambio en el tiempo hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.