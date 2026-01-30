El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

Hoy, 30 de enero de 2026, La Algaba se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 17 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana se caracterizarán por un ambiente fresco, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 9 grados hacia las 06:00. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 17 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 100% y disminuyendo gradualmente a un 79% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente soleado, las primeras horas podrían sentirse algo más frías y húmedas. A partir de las 08:00, la humedad comenzará a bajar, lo que contribuirá a una sensación más agradable conforme el sol se eleva en el cielo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste, con velocidades que variarán entre 2 y 26 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 41 km/h entre las 19:00 y 20:00. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas de la localidad.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 5% en las primeras horas y aumentando a un 15% entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, a partir de las 13:00, la probabilidad de lluvia se incrementa significativamente, alcanzando un 85% hasta las 19:00. Esto indica que, aunque el día comenzará soleado, existe una alta posibilidad de que se presenten intervalos nubosos y lluvias escasas en la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00.

La posibilidad de tormentas también se incrementa en este mismo periodo, con un 50% de probabilidad de que se produzcan. Por lo tanto, es recomendable que los habitantes de La Algaba estén preparados para posibles cambios en el tiempo a medida que avanza el día.

En resumen, el día comenzará con un tiempo agradable y despejado, pero se recomienda estar atentos a las condiciones meteorológicas a medida que se acerque la tarde, ya que la probabilidad de lluvia y tormentas aumentará considerablemente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.