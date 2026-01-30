El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

El día de hoy, 30 de enero de 2026, Alcalá la Real se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa en algunos momentos del día. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que se incrementará a medida que avance la jornada. La temperatura oscilará entre los 5 y 11 grados , siendo más fresca durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 70%. Esto generará una sensación de frío, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el oeste. Las rachas de viento alcanzarán hasta 60 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja. Se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente si planean salir, ya que el viento puede ser bastante incómodo.

A lo largo de la mañana, la probabilidad de precipitación será del 20%, aumentando a un 90% en la franja horaria de la tarde, entre la 1 y las 7. Esto sugiere que es probable que se produzcan algunas lluvias, aunque se espera que sean ligeras. La posibilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 65% en la misma franja horaria, lo que podría traer consigo algunas rachas de viento más intensas y un ambiente más inestable.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que se vea afectada por la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas del día. Esto podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre, por lo que se aconseja precaución a los conductores y a quienes realicen actividades en la naturaleza.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente. La noche se presentará con cielos completamente cubiertos, y la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque en menor medida. La jornada finalizará con temperaturas alrededor de los 9 grados , y el viento seguirá soplando, aunque con menor intensidad.

En resumen, se espera un día frío y húmedo en Alcalá la Real, con cielos cubiertos y probabilidad de lluvias. Es recomendable estar preparado para las inclemencias del tiempo y tomar precauciones al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.