El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

Hoy, 30 de enero de 2026, Alcalá de Guadaíra se prepara para un día con un tiempo variado, donde la nubosidad y la posibilidad de precipitaciones ligeras marcarán la pauta. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con una temperatura que rondará los 15 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda gradualmente, alcanzando los 11 grados en las horas más frescas de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 95% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que podría contribuir a la sensación de frío. La combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente indica el termómetro.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvia será baja en las primeras horas, con un 5% de posibilidad. Sin embargo, a partir del mediodía y hasta la tarde, esta probabilidad aumentará considerablemente, alcanzando un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias, si se producen, serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm, lo que sugiere que se tratará de lloviznas ligeras más que de un aguacero.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 21 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Es recomendable que los ciudadanos se abriguen adecuadamente si planean salir, especialmente durante las horas de mayor viento.

A lo largo de la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y aunque las temperaturas se mantendrán en torno a los 11 grados, la sensación térmica podría ser más baja debido al viento y la humedad. Hacia la noche, la nubosidad persistirá, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día.

En resumen, el día en Alcalá de Guadaíra se caracterizará por un tiempo fresco y nuboso, con la posibilidad de algunas lloviznas ligeras. Se aconseja a los habitantes que se preparen para un día de abrigo y precaución ante el viento, especialmente durante las horas de mayor actividad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-29T20:57:12.