El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El Viso del Alcor se prepara para un día marcado por la presencia de nubes y condiciones de humedad elevada. Desde primeras horas de la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto que persistirá a lo largo de la jornada. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 17 grados , lo que sugiere un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 98% en las horas de la tarde. Esta elevada humedad, combinada con la nubosidad, puede generar una sensación de incomodidad para aquellos que realicen actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día en el que la bruma y la niebla pueden limitar la visibilidad, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que se registren lluvias escasas en algunos momentos, especialmente durante la tarde. La probabilidad de lluvia es significativa, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es probable que se produzcan chubascos intermitentes. Se estima que la cantidad de precipitación acumulada podría llegar a ser de hasta 2 mm, lo que, aunque no es excesivo, puede ser suficiente para causar charcos y condiciones resbaladizas en las calles.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 63 km/h en las horas más activas del día. Esta intensidad del viento puede generar una sensación térmica más baja, por lo que se aconseja a los viandantes que se vistan adecuadamente para evitar el frío. Las rachas de viento también podrían afectar a la visibilidad, especialmente en combinación con la lluvia y la bruma.

A medida que avance la tarde, la probabilidad de tormentas se incrementará, alcanzando un 55% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto podría dar lugar a un ambiente más inestable, con la posibilidad de tormentas eléctricas en algunas áreas. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si planean salir durante este periodo.

En resumen, el día en El Viso del Alcor se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias y tormentas. Se recomienda a la población que tome las precauciones necesarias y se mantenga informada sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

