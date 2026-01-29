El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en El Viso del Alcor según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El Viso del Alcor se prepara para un día marcado por la presencia de nubes y condiciones de humedad elevada. Desde primeras horas de la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto que persistirá a lo largo de la jornada. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 17 grados , lo que sugiere un ambiente fresco pero no excesivamente frío.
La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 98% en las horas de la tarde. Esta elevada humedad, combinada con la nubosidad, puede generar una sensación de incomodidad para aquellos que realicen actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día en el que la bruma y la niebla pueden limitar la visibilidad, especialmente en las primeras horas del día.
En cuanto a las precipitaciones, se prevé que se registren lluvias escasas en algunos momentos, especialmente durante la tarde. La probabilidad de lluvia es significativa, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es probable que se produzcan chubascos intermitentes. Se estima que la cantidad de precipitación acumulada podría llegar a ser de hasta 2 mm, lo que, aunque no es excesivo, puede ser suficiente para causar charcos y condiciones resbaladizas en las calles.
El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 63 km/h en las horas más activas del día. Esta intensidad del viento puede generar una sensación térmica más baja, por lo que se aconseja a los viandantes que se vistan adecuadamente para evitar el frío. Las rachas de viento también podrían afectar a la visibilidad, especialmente en combinación con la lluvia y la bruma.
A medida que avance la tarde, la probabilidad de tormentas se incrementará, alcanzando un 55% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto podría dar lugar a un ambiente más inestable, con la posibilidad de tormentas eléctricas en algunas áreas. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si planean salir durante este periodo.
En resumen, el día en El Viso del Alcor se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias y tormentas. Se recomienda a la población que tome las precauciones necesarias y se mantenga informada sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.
- El río Guadalquivir supera los dos metros a su paso por Córdoba y entra en umbral naranja
- Aviso naranja por lluvia y viento en Córdoba, en directo: rachas de más de 100 km/h y más de 60 litros de agua
- El Ayuntamiento de Córdoba precinta el entorno de La Calahorra por la subida del nivel del río
- La Diputación de Córdoba mantiene cuatro carreteras cortadas en la provincia por la borrasca Joseph
- Aviso naranja en Córdoba: las rachas de viento alcanzarán los 90 kilómetros por hora este miércoles
- Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
- El temporal obliga al cierre de 16 carreteras en la provincia
- Los Baños de Popea en Córdoba, un impactante espectáculo natural tras las lluvias de la borrasca Joseph