El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, Utrera se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 16 a 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90%, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

A medida que avance el día, se espera que la probabilidad de lluvia aumente, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de precipitaciones. Las lluvias serán escasas al inicio, pero se intensificarán hacia la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a los 3 mm en total. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas, especialmente si planean actividades al aire libre.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 62 km/h en las horas más activas del día. Este viento puede contribuir a que la sensación térmica sea más fresca, a pesar de las temperaturas relativamente suaves. Se recomienda tener precaución, especialmente en áreas expuestas, ya que las ráfagas de viento podrían ser fuertes y causar molestias.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 45% de posibilidad de que se produzcan durante la tarde. Esto podría traer consigo descargas eléctricas y un aumento en la intensidad de las lluvias, lo que podría afectar el tráfico y las actividades cotidianas. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y considerar alternativas si tienen planes al aire libre.

A lo largo de la tarde, las temperaturas oscilarán entre los 16 y 19 grados , con un ligero descenso hacia la noche. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las horas posteriores al ocaso, que se producirá a las 18:44. Por lo tanto, es aconsejable que los conductores extremen las precauciones al circular por las carreteras.

En resumen, el día en Utrera se caracterizará por un tiempo cubierto y húmedo, con lluvias intermitentes y un viento notable. Se recomienda a la población que tome las precauciones necesarias y esté atenta a las condiciones cambiantes a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.