El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, Úbeda se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día. Las lluvias, aunque ligeras, podrían acumular hasta 3 mm en total, siendo más intensas en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Se recomienda a los ciudadanos que lleven paraguas y tomen precauciones al salir, ya que las condiciones podrían volverse incómodas debido a la humedad y la lluvia.

La humedad relativa se mantendrá elevada, rondando el 93% al inicio del día y descendiendo ligeramente hacia la tarde, aunque seguirá siendo notablemente alta. Esto puede generar una sensación de frío mayor al que indican los termómetros, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que alcanzarán hasta los 78 km/h, con dirección predominante del oeste. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en áreas abiertas y expuestas. Los vientos serán más intensos durante la mañana y la tarde, por lo que se sugiere tener precaución al desplazarse, especialmente en vehículos.

La probabilidad de tormentas también está presente, con un 45% de posibilidad en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Esto podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más fuertes, lo que añade un elemento de riesgo a las actividades al aire libre.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, aunque la posibilidad de lluvias persistirá hasta la noche. La puesta de sol se producirá a las 18:33, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender, acentuando la sensación de frío.

En resumen, hoy en Úbeda se anticipa un día nublado y fresco, con lluvias ligeras y vientos fuertes. Es recomendable que los ciudadanos se preparen para estas condiciones y tomen las precauciones necesarias para garantizar su seguridad y bienestar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.