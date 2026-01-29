El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, Tomares se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y esta situación se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 19 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 91% por la mañana y alcanzando hasta un 100% hacia el final del día. Esta elevada humedad, combinada con las condiciones de cielo cubierto, puede generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que se registren lluvias escasas, con acumulados que podrían llegar hasta 0.7 mm en las horas de la tarde. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de Tomares necesiten paraguas si planean salir. Las lluvias serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad, especialmente en la tarde.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 58 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar una sensación térmica más fresca de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se va a estar al aire libre. Las rachas de viento serán más intensas durante la mañana y la tarde, lo que podría afectar a actividades al aire libre.

A medida que avance la tarde, la probabilidad de tormentas también aumentará, alcanzando un 45% entre las 19:00 y la medianoche. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también descargas eléctricas, por lo que se aconseja tener precaución si se está en la calle durante esos momentos.

En resumen, el día en Tomares se presentará con un tiempo mayormente cubierto y lluvioso, con temperaturas suaves pero una sensación de frescura debido al viento y la alta humedad. Es un día ideal para actividades en interiores, y se recomienda estar preparado para las lluvias y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.