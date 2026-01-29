El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una probabilidad significativa de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 91% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando hasta un 100% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas moderadas.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que se registren entre 0.1 y 0.7 mm de lluvia, con un aumento en la probabilidad de tormentas a partir de la tarde. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias durante este periodo. Las lluvias serán ligeras, pero podrían ser persistentes, lo que podría afectar las actividades al aire libre.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 58 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente durante las tormentas. Las velocidades del viento oscilarán entre 12 y 51 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán cambios significativos, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

Es recomendable que los residentes de San Juan de Aznalfarache se preparen para un día de clima inestable, llevando paraguas y evitando actividades al aire libre que puedan verse interrumpidas por la lluvia. La combinación de alta humedad y viento puede hacer que las condiciones se sientan más frías, así que es aconsejable vestirse en consecuencia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.