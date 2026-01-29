El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, La Rinconada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, y aunque se prevén algunas lluvias escasas, la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando hasta un 100% en ciertos periodos. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de los 16 grados , manteniéndose estables hasta el mediodía.

A medida que avance la jornada, la temperatura podría aumentar ligeramente, alcanzando hasta 20 grados en las horas más cálidas. Sin embargo, el ambiente se sentirá húmedo, con niveles de humedad relativa que oscilarán entre el 75% y el 93%, lo que podría generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros. La humedad será especialmente notable en las primeras horas del día, cuando se registren valores cercanos al 90%.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 19 y 37 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 54 km/h en los momentos más intensos. Esta combinación de viento y humedad podría generar un ambiente fresco y algo incómodo, especialmente para quienes se encuentren al aire libre. Se recomienda precaución a los transeúntes, ya que las ráfagas de viento podrían ser más intensas en áreas abiertas.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que a lo largo del día se registren lluvias ligeras, con acumulados que podrían llegar a 2 mm en las horas de mayor actividad, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. La probabilidad de tormentas también se mantiene, con un 50% de posibilidad en la tarde, lo que podría intensificar las lluvias en ciertos momentos.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniéndose el cielo cubierto y las temperaturas descendiendo nuevamente hacia los 16 grados. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La puesta de sol se producirá a las 18:44, marcando el final de un día que, aunque nublado y lluvioso, ofrecerá temperaturas relativamente suaves para la época del año. Se aconseja a los habitantes de La Rinconada estar preparados para las inclemencias del tiempo y tomar las precauciones necesarias si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.