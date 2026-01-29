El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Puente Genil según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 29 de enero de 2026, Puente Genil se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que se mantendrá durante todo el día. Las lluvias serán intermitentes, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.9 mm en las horas más activas, especialmente entre las 18:00 y 21:00 horas, cuando se espera un incremento en la intensidad de las precipitaciones.
La temperatura en Puente Genil se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 14 y 18 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando un máximo de 18 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 80% y el 97% a lo largo del día. Esto generará un ambiente algo bochornoso, especialmente en las horas centrales.
El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 22 y 55 km/h. Las rachas más fuertes se prevén en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, lo que podría generar condiciones de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre. Se recomienda precaución, especialmente en áreas abiertas y en actividades al aire libre.
La probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando un 55% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían presentarse tormentas aisladas que intensifiquen brevemente las precipitaciones. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y prepararse para cambios repentinos en el tiempo.
A medida que avance la tarde, la visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que se producirá a las 18:40. Esto podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre, por lo que se aconseja a los conductores extremar precauciones.
En resumen, el día en Puente Genil se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y una alta humedad, lo que generará un ambiente fresco y potencialmente incómodo. Se recomienda a la población estar atenta a las condiciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.
