El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, Priego de Córdoba se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que rondarán entre 0.1 y 0.9 mm en las primeras horas, aumentando a medida que avanza la tarde, donde se prevé que la lluvia alcance hasta 3 mm en total.

La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 10 y 13 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando un mínimo de 10 grados, mientras que durante la tarde se espera un leve aumento, llegando a los 13 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

La humedad relativa será un factor constante durante el día, con valores que se mantendrán entre el 85% y el 100%. Esto, combinado con las bajas temperaturas, podría hacer que la sensación de frío sea más intensa, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste, con rachas que alcanzarán hasta los 70 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en áreas abiertas y expuestas. Las rachas de viento serán más intensas durante la tarde, lo que podría causar molestias y afectar actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 10% en las primeras horas, aumentando a un 50% en la tarde. Sin embargo, la posibilidad de tormentas eléctricas es moderada, lo que podría generar algunos episodios de lluvia más intensa en momentos puntuales.

En resumen, el día en Priego de Córdoba se caracterizará por un tiempo cubierto y fresco, con lluvias escasas y un viento notablemente fuerte. Se aconseja a la población que tome precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre, y que se mantengan informados sobre posibles cambios en las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.