El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, Pozoblanco se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto, con una ligera posibilidad de precipitaciones que se mantendrá constante. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 89% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, lo que contribuirá a una sensación de frescor. Este ambiente húmedo puede hacer que la percepción de frío sea más intensa, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que se acumulen entre 0.1 y 1 mm a lo largo del día, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Esto indica que es muy probable que los habitantes de Pozoblanco experimenten algunas lluvias ligeras, especialmente entre las 00:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, las lluvias no serán intensas, lo que podría permitir que las actividades al aire libre continúen con precaución.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 20 y 36 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esta brisa puede hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. Las rachas de viento podrían ser más fuertes en algunos momentos, especialmente en las zonas más expuestas.

A medida que avance la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera mejora en la probabilidad de lluvia hacia la noche. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados al caer la noche. La visibilidad podría verse afectada por la niebla y la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al anochecer, por lo que se aconseja precaución al conducir.

En resumen, el día en Pozoblanco se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Los habitantes deben estar preparados para un día de inclemencias meteorológicas, pero sin condiciones extremas que impidan las actividades cotidianas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.