El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, Palma del Río se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en las primeras horas, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 94% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles que rondan el 80% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas moderadas. Los vientos soplarán desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 34 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en algunas áreas, especialmente en zonas abiertas.

A medida que avance el día, se espera que la lluvia se mantenga ligera, con acumulaciones que no superarán los 3 mm en total. Sin embargo, la probabilidad de tormentas también está presente, con un 45% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo un aumento en la intensidad de la lluvia en momentos puntuales. Es recomendable que los ciudadanos estén preparados para posibles cambios en las condiciones climáticas, especialmente si tienen planes al aire libre.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que se vea afectada por la nubosidad y la lluvia, por lo que se aconseja precaución al conducir. La combinación de viento y lluvia puede hacer que las condiciones sean resbaladizas, por lo que se debe tener cuidado en las carreteras.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, estabilizándose en torno a los 15 grados . La nubosidad persistirá, y aunque la probabilidad de lluvia disminuirá, no se descartan chubascos aislados. La puesta de sol se producirá a las 18:41, marcando el final de un día que, aunque gris y húmedo, también ofrecerá momentos de calma y tranquilidad para disfrutar en el hogar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.