El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

Hoy, 29 de enero de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, y esta situación se mantendrá durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se espera que la temperatura llegue a los 19 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 89% por la mañana y aumentando hasta un 97% hacia la noche. Esta elevada humedad, combinada con las temperaturas moderadas, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.7 mm en las horas de mayor actividad, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. La probabilidad de lluvia es significativa, alcanzando un 100% en el periodo de 13:00 a 19:00, lo que sugiere que es muy probable que los residentes experimenten algunas gotas de lluvia durante la tarde.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 52 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque fresco, podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que realmente marcan los termómetros. Las velocidades del viento oscilarán entre 24 y 34 km/h a lo largo del día, lo que podría generar un ambiente algo incómodo, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también está presente, con un 45% de posibilidad de que se desarrollen en las horas de la tarde. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también descargas eléctricas, por lo que se recomienda precaución a quienes se encuentren en áreas vulnerables.

A medida que el día avance, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, con mínimas que rondarán los 16 grados. La puesta de sol se producirá a las 18:45, marcando el final de un día que, aunque gris y húmedo, también ofrecerá momentos de calma y frescura.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.