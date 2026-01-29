El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, Osuna se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.3 mm en algunos momentos del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 17 grados . A primera hora, se registrarán 15 grados, aumentando ligeramente a 16 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 97% en la mañana y bajando ligeramente a lo largo de la tarde. Esto generará un ambiente algo bochornoso, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 23 y 68 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor a pesar de las altas temperaturas. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente en áreas donde el viento pueda causar molestias o afectar la visibilidad.

La visibilidad se verá reducida en algunos momentos debido a la presencia de niebla y bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al anochecer. Esto podría complicar el tránsito, por lo que se aconseja a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una distancia segura entre vehículos.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas aumentará, alcanzando un 50% en las horas de la tarde. Esto podría traer consigo un aumento en la intensidad de las precipitaciones, aunque se espera que la lluvia no sea torrencial. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles alertas meteorológicas que puedan emitirse a lo largo del día.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy será mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas moderadas. Se recomienda a la población que se prepare para un día húmedo y ventoso, manteniendo precauciones ante la posibilidad de tormentas y reducida visibilidad.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.