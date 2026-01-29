El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras. La precipitación acumulada en este periodo podría alcanzar hasta 0.3 mm.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. En particular, se espera que entre las 07:00 y las 13:00, la probabilidad de lluvia continúe siendo alta, aunque la cantidad de precipitación podría ser mínima, con valores que rondan entre 0 y 0.1 mm. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 17 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa será alta durante todo el día, alcanzando valores de hasta el 96%, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Esta alta humedad también contribuirá a la formación de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al anochecer, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

El viento soplará predominantemente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 25 y 66 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, lo que podría generar algunas molestias, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. Se prevé que las rachas de viento alcancen hasta 66 km/h, lo que podría causar algunos problemas menores, como la caída de ramas o la acumulación de hojas en las calles.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 20% de posibilidad de que se desarrollen tormentas eléctricas entre las 01:00 y las 07:00, aumentando a un 35% entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, la intensidad de estas tormentas, si se producen, no se espera que sea severa.

En resumen, el día en Morón de la Frontera se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia y viento.

