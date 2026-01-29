El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, Montilla se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la probabilidad de precipitación sea del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias, aunque ligeras, podrían acumular hasta 0.6 mm en las primeras horas, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 15 grados , manteniendo un ambiente relativamente templado. A medida que avance el día, la temperatura podría alcanzar un máximo de 15 grados, pero se mantendrá en torno a los 14 grados durante gran parte de la jornada. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 97% en algunos momentos, lo que podría hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es.

La humedad en el aire será notable, especialmente en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la formación de niebla y bruma, especialmente en las zonas más bajas de la ciudad. Esto podría reducir la visibilidad, por lo que se recomienda precaución a quienes deban desplazarse por carretera.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 55 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente durante la tarde, cuando se espera que la velocidad del viento se mantenga entre 25 y 35 km/h. Las ráfagas más fuertes podrían ser un factor a considerar, especialmente para actividades al aire libre.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 55% en los periodos de la tarde y la noche. Esto sugiere que, además de las lluvias ligeras, podrían presentarse tormentas aisladas, lo que podría intensificar las precipitaciones en momentos puntuales.

En resumen, Montilla experimentará un día nublado y húmedo, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un tiempo variable y que tomen precauciones al desplazarse, especialmente en las horas de mayor niebla y viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.