El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, se espera un tiempo predominantemente cubierto en Moguer. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente nublado, con una visibilidad reducida debido a la bruma que se presentará en algunos momentos del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 16 grados durante la mayor parte de la jornada, alcanzando un leve aumento a 17 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 90% y el 99%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Este nivel de humedad también puede favorecer la formación de niebla y bruma, lo que podría afectar la visibilidad en las primeras horas de la mañana y al atardecer.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un total acumulado de aproximadamente 0.1 mm en las horas de la mañana y un incremento a 0.4 mm hacia la tarde. La probabilidad de lluvia será más significativa entre las 13:00 y las 19:00 horas, alcanzando un 100% en este intervalo. Sin embargo, las lluvias serán ligeras y no se espera que causen inconvenientes mayores.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 62 km/h en las horas más ventosas, especialmente durante la tarde. Esto podría generar un ambiente fresco, a pesar de las temperaturas moderadas. Se recomienda precaución al aire libre, ya que las ráfagas de viento pueden ser intensas y podrían afectar la estabilidad de estructuras ligeras.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 45% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que podrían desarrollarse algunas tormentas aisladas, aunque no se anticipan fenómenos severos. La población debe estar atenta a posibles cambios en el tiempo, especialmente en la tarde, cuando las condiciones podrían volverse más inestables.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán ligeramente, manteniéndose alrededor de los 15 grados . El cielo seguirá cubierto, y la bruma persistirá, lo que podría hacer que la visibilidad sea reducida en las horas nocturnas. En resumen, se prevé un día mayormente nublado y fresco, con algunas posibilidades de lluvia ligera y viento moderado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.