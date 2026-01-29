El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, Martos se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición se mantenga durante todo el día. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que rondan entre 0.1 y 0.9 mm en las primeras horas, alcanzando un máximo de 2 mm en el periodo de la tarde.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 11 y 14 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 11 grados, aumentando ligeramente a 13 grados hacia el mediodía y manteniéndose en ese rango durante la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se espera que se mantenga alta, con valores que rondan el 89% al inicio del día y descendiendo ligeramente a un 91% hacia la tarde.

La humedad relativa alta, combinada con la lluvia escasa, generará un ambiente fresco y húmedo, lo que podría resultar en una sensación de frío, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 33 km/h en las primeras horas, aumentando a 40 km/h durante la tarde. Esta racha de viento podría generar una sensación de frescura adicional, por lo que es aconsejable tener precaución, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 15% en las primeras horas, aumentando a un 55% entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán ligeras, existe la posibilidad de que se desarrollen tormentas aisladas, especialmente en la tarde, por lo que se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

En resumen, el día en Martos se caracterizará por un cielo cubierto, lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, y se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones si planean salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de tormenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.