El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, Marchena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 80% entre las 01:00 y las 07:00, y un 95% entre las 07:00 y las 13:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que se estiman en 0.5 mm en las primeras horas y 0.1 mm en la mañana.

La temperatura se mantendrá bastante estable durante el día, oscilando entre los 15 y 18 grados . A primera hora, se registrarán 15 grados, aumentando a 16 grados en la mañana y alcanzando un máximo de 18 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 88% al inicio del día y descendiendo ligeramente a un 80% hacia la tarde.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 64 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frío, especialmente en combinación con la alta humedad. Las velocidades del viento oscilarán entre 27 km/h en la mañana y 39 km/h en la tarde, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más frescas de lo que indican los termómetros.

A medida que avance la tarde, la probabilidad de tormentas aumentará, alcanzando un 60% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán ligeras, podrían intensificarse en forma de chubascos, especialmente en la tarde, cuando la temperatura se mantenga en torno a los 17 grados.

La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la posible lluvia, lo que es importante tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre. Se recomienda precaución al conducir y estar atentos a las condiciones cambiantes del tiempo.

En resumen, Marchena experimentará un día nublado y húmedo, con lluvias ligeras y un viento notable del suroeste. La combinación de estos factores hará que la jornada sea fresca y potencialmente inestable, especialmente en las horas de la tarde.

