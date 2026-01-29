El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta bajo un cielo mayormente cubierto, con una probabilidad significativa de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 94% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas fluctúen ligeramente, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará del suroeste con rachas que podrían llegar hasta los 58 km/h, especialmente en las primeras horas de la tarde. Este viento, aunque fresco, podría contribuir a la dispersión de la humedad en el ambiente.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 100% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán escasas, con acumulados que no superarán los 0.7 mm. Las lluvias, en su mayoría ligeras, podrían acompañarse de tormentas, ya que la probabilidad de tormenta se sitúa en un 45% durante el mismo periodo.

A lo largo de la tarde, el cielo continuará cubierto, pero se prevé que hacia el final del día, alrededor de las 21:00 horas, las condiciones comiencen a mejorar, con una disminución en la probabilidad de lluvia y un cielo que podría despejarse ligeramente. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 15 grados hacia la noche.

Es importante que los residentes de Mairena del Aljarafe se preparen para un día húmedo y ventoso, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia. La combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda vestirse en consecuencia.

En resumen, el día se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en la tarde. La mejora en las condiciones meteorológicas se espera hacia la noche, lo que permitirá un cierre de jornada más tranquilo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.