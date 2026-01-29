El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, Mairena del Alcor se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente cubiertas, con una notable presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. La visibilidad podría verse reducida, especialmente durante el periodo inicial, por lo que se recomienda precaución al conducir.

A lo largo de la jornada, las nubes dominarán el cielo, con un 90% de probabilidad de precipitaciones entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se anticipa que las lluvias sean escasas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en total, lo que sugiere que, aunque la lluvia será constante, no se espera que cause grandes inconvenientes. Sin embargo, es importante estar preparados para posibles chubascos intermitentes.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 15 y 18 grados a lo largo del día. Las mínimas se registrarán en la mañana, alcanzando los 15 grados, mientras que las máximas se darán en las horas más cálidas de la tarde, con un pico de 18 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá alta, rondando el 90% en la mayor parte del día, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más fresca de lo que realmente es.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 63 km/h en las horas de mayor intensidad, especialmente entre las 13:00 y las 14:00 horas. Esto podría generar un ambiente ventoso, por lo que se aconseja tener precaución, sobre todo en áreas abiertas y en la conducción.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 40% de posibilidad en las primeras horas del día, que podría aumentar a un 55% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, la posibilidad de que se desarrollen es alta, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas.

En resumen, Mairena del Alcor experimentará un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias ligeras y un viento notable. Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.