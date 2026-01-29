El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lucena según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 29 de enero de 2026, Lucena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en total.
Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 11 y 15 grados , comenzando con un ambiente fresco por la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, las temperaturas se mantendrán en torno a los 14 grados, proporcionando un tiempo relativamente templado, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento.
La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y manteniéndose por encima del 90% durante gran parte de la jornada. Esto, combinado con la lluvia y el cielo cubierto, generará una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.
El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 55 km/h en los momentos más intensos. Este viento podría contribuir a que la lluvia se sienta más intensa, además de generar un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre. Se recomienda precaución a quienes se desplacen en vehículos, ya que las ráfagas de viento podrían afectar la estabilidad.
En cuanto a la visibilidad, se prevé que se vea reducida debido a la niebla y la bruma que se formarán en las primeras horas del día, especialmente en las zonas más cercanas a cuerpos de agua. Esto podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre, por lo que se aconseja a los conductores que mantengan una velocidad moderada y estén atentos a las condiciones de la carretera.
A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas se incrementará, alcanzando un 55% en las horas de la tarde. Esto podría traer consigo descargas eléctricas y un aumento en la intensidad de la lluvia. Por lo tanto, es recomendable que los ciudadanos se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas y tomen las precauciones necesarias para evitar inconvenientes.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.
- El río Guadalquivir supera los dos metros a su paso por Córdoba y entra en umbral naranja
- Aviso naranja por lluvia y viento en Córdoba, en directo: rachas de más de 100 km/h y más de 60 litros de agua
- El Ayuntamiento de Córdoba precinta el entorno de La Calahorra por la subida del nivel del río
- La Diputación de Córdoba mantiene cuatro carreteras cortadas en la provincia por la borrasca Joseph
- Aviso naranja en Córdoba: las rachas de viento alcanzarán los 90 kilómetros por hora este miércoles
- Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
- El temporal obliga al cierre de 16 carreteras en la provincia
- Los Baños de Popea en Córdoba, un impactante espectáculo natural tras las lluvias de la borrasca Joseph