El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, Lora del Río se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 14 y 19 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las horas de la noche, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A lo largo del día, se prevé que la probabilidad de precipitación sea del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, con lluvias que podrían acumular hasta 2 mm en total. Las lluvias serán ligeras, pero constantes, lo que podría afectar las actividades al aire libre. En particular, se espera que entre las 19:00 y 01:00 horas, la probabilidad de tormenta sea del 35%, lo que podría traer consigo ráfagas de viento más intensas.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 38 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada. Sin embargo, se prevén ráfagas que podrían superar los 50 km/h, especialmente durante la tarde. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, por lo que se recomienda precaución al desplazarse, especialmente en áreas expuestas.

La visibilidad se verá afectada por la bruma y la lluvia, lo que podría dificultar la conducción en carretera. Se aconseja a los conductores que mantengan una distancia prudente y reduzcan la velocidad para evitar accidentes. La combinación de la alta humedad y las temperaturas relativamente frescas puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán, estabilizándose en torno a los 15 grados . La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad, y la humedad seguirá siendo alta. Los residentes de Lora del Río deben estar preparados para un final de jornada fresco y húmedo, con la posibilidad de que las lluvias continúen durante la noche.

En resumen, el día de hoy en Lora del Río se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se recomienda a la población que tome precauciones ante las condiciones meteorológicas adversas y que se mantenga informada sobre posibles cambios en la predicción.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.