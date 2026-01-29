El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, Linares se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la lluvia se mantenga ligera, con precipitaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.9 mm en diferentes periodos. La probabilidad de precipitación es del 100% en intervalos de tiempo específicos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Linares experimenten algunas lluvias durante el día.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, con un rango que variará entre 12 y 16 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando los 12 grados, mientras que durante la tarde se espera un ligero aumento, llegando hasta los 16 grados. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad, que rondará el 91% en la mañana y disminuirá ligeramente a lo largo del día, contribuirá a una sensación de frío, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se anticipa que las ráfagas de viento provengan principalmente del oeste y suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 61 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar una sensación térmica aún más baja, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para enfrentar el frío y el viento.

En cuanto a la posibilidad de tormentas, la probabilidad se sitúa en un 5% en las primeras horas, aumentando a un 30% y 35% en intervalos posteriores. Aunque no se prevén tormentas severas, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones climáticas.

A medida que avance el día, se espera que la situación meteorológica se mantenga estable, con cielos cubiertos y la posibilidad de bruma en algunos momentos, especialmente en la tarde. La visibilidad podría verse afectada, por lo que se aconseja precaución al conducir.

En resumen, el día en Linares se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con lluvias ligeras y vientos moderados. Los ciudadanos deben prepararse para un día de invierno típico, con la posibilidad de que la lluvia y el viento hagan que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.