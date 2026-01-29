El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, Lepe se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con cielos nublados que dominarán durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, la visibilidad será limitada debido a la presencia de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 18 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las horas más críticas, lo que contribuirá a la sensación de bochorno y puede hacer que el aire se sienta más pesado. Esta combinación de alta humedad y temperaturas moderadas puede resultar en un día incómodo para aquellos que son sensibles a estas condiciones.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la probabilidad de lluvia sea baja en las primeras horas, con un 10% de probabilidad entre la 1 y las 7 de la mañana, aumentando significativamente a un 95% entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana podría comenzar sin lluvias, la tarde traerá consigo la posibilidad de chubascos ligeros, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.3 mm. Es recomendable que los residentes lleven paraguas o impermeables si planean salir durante la tarde.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 22 y 34 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en algunos momentos, especialmente durante la tarde. Esta brisa puede ofrecer algo de alivio ante la alta humedad, pero también podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

La visibilidad se verá afectada por la niebla y la bruma, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría complicar la circulación vehicular. Se recomienda precaución a los conductores y peatones, ya que las condiciones podrían cambiar rápidamente.

En resumen, el día en Lepe se caracterizará por cielos cubiertos, temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias ligeras por la tarde. La combinación de viento y humedad creará un ambiente peculiar que los habitantes deberán tener en cuenta al planificar sus actividades.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.