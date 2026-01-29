El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, Lebrija se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 18 grados , proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a los 18 grados, lo que podría ofrecer un ligero respiro en comparación con las temperaturas más frescas de la madrugada. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 90% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a medida que el día avanza.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 90% en las primeras horas de la mañana y aumentando a un 100% entre las 7 y las 13 horas. Esto sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque se anticipa que serán de carácter escaso en las primeras horas, aumentando en intensidad hacia la tarde. Se prevé que las precipitaciones acumuladas sean de aproximadamente 3 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y posiblemente incómodo para quienes se desplacen al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán ráfagas de viento que alcanzarán hasta 53 km/h, con dirección predominante del suroeste. Esto podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente durante las lluvias. La velocidad del viento se mantendrá constante, oscilando entre 25 y 48 km/h a lo largo del día, lo que podría afectar actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 25% entre las 7 y las 13 horas, aumentando a un 40% entre las 13 y las 19 horas. Esto indica que, aunque las tormentas no son garantizadas, existe una posibilidad considerable de que se desarrollen, especialmente en la tarde, cuando las condiciones atmosféricas sean más propicias.

Para quienes planeen salir, se recomienda llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia, así como estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. La jornada se presenta como un día típico de invierno en Lebrija, donde la lluvia y el viento serán protagonistas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.