El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, se espera un tiempo predominantemente nublado en Jaén, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que esta condición se mantenga durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 15 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque en cantidades moderadas. Se anticipa que la precipitación acumulada podría llegar a 0.7 mm en las primeras horas, disminuyendo a 0.1 mm en la tarde. A medida que avanza el día, las lluvias podrían intensificarse ligeramente, especialmente en la tarde y la noche, con un total de hasta 2 mm de lluvia esperados en las últimas horas.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 75% y el 85%, lo que contribuirá a una sensación de frescura y podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que indican los termómetros. Esto es especialmente relevante para quienes planeen actividades al aire libre, ya que la combinación de humedad y temperaturas frescas puede resultar incómoda.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 39 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se va a salir. Las ráfagas de viento también podrían ser más intensas en áreas abiertas, por lo que se debe tener precaución, especialmente en zonas expuestas.

A lo largo del día, se espera que la visibilidad se vea afectada por la presencia de niebla y bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y en la noche. Esto podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre, por lo que se aconseja a los conductores que mantengan una velocidad prudente y estén atentos a las condiciones de la carretera.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy será fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se recomienda estar preparado para las condiciones cambiantes y tomar precauciones al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.