El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

Hoy, 29 de enero de 2026, Isla Cristina se prepara para un día mayormente cubierto, con cielos que permanecerán en esta condición durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, la nubosidad será constante, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 18 grados , alcanzando un máximo de 18 grados en las horas más cálidas del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas de la mañana, lo que podría contribuir a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que es característico de esta época del año en la región.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que haya lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de lluvia aumenta considerablemente entre las 13:00 y las 19:00 horas, con un 95% de probabilidad de que se registren algunas gotas. Las cantidades de precipitación no serán significativas, con estimaciones que rondan entre 0.1 y 0.2 mm, lo que sugiere que, aunque puede llover, no se anticipan acumulaciones importantes.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 48 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas costeras, donde la combinación de viento y humedad puede resultar en una sensación térmica más baja de lo que indican los termómetros. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en niveles moderados, lo que podría ser un alivio para aquellos que disfrutan de actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 20% en las primeras horas y un 10% entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, a partir de la tarde, la posibilidad de tormentas aumenta hasta un 45%, lo que podría generar un ambiente inestable en la región. Es recomendable que los residentes y visitantes de Isla Cristina estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a medida que avanza el día, especialmente si tienen planes al aire libre.

En resumen, el día se presenta como uno de cielos cubiertos, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras, lo que invita a disfrutar de actividades en interiores o prepararse para un tiempo variable si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.