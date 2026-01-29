El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, Huelva se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con cielos nublados durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que el cielo permanezca cubierto, con una ligera posibilidad de lluvia escasa en las horas de la tarde, especialmente entre las 17:00 y las 19:00 horas, donde la probabilidad de precipitación alcanza el 40%. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 18 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas de la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la sensación de incomodidad para algunos.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 20 y 30 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 52 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas y costeras, donde el viento puede sentirse más intenso. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones si planean actividades al aire libre, ya que las ráfagas de viento podrían ser un factor a considerar.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 25% de posibilidad en las primeras horas del día, aumentando a un 45% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es posible que se produzcan algunas tormentas aisladas que podrían traer consigo chubascos breves.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimos de alrededor de 15 grados . La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche, lo que podría dificultar la conducción en algunas áreas.

En resumen, Huelva experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas, alta humedad y un viento notable. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles lluvias y tormentas, así como para las ráfagas de viento que podrían afectar sus actividades diarias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.