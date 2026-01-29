El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Dos Hermanas según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 29 de enero de 2026, en Dos Hermanas, se espera un tiempo predominantemente cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 19 grados . La sensación térmica será algo fresca, especialmente en las primeras horas, con una humedad relativa que alcanzará hasta el 98% hacia el final del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío.
A medida que avance la mañana, las condiciones de nubosidad continuarán, y se prevé que a partir de las 6:00 horas se inicie una ligera precipitación, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm. Esta tendencia de lluvias escasas se mantendrá hasta la tarde, con probabilidades de precipitación que alcanzan hasta el 90% entre las 7:00 y las 13:00 horas. Durante este periodo, es probable que se registren lluvias intermitentes, aunque no se anticipan acumulaciones significativas.
La tarde traerá consigo un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 19 grados , pero la nubosidad persistirá. Las probabilidades de tormenta también son relevantes, con un 45% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían estar acompañadas de actividad eléctrica en algunos momentos.
El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 54 km/h en las horas más activas del día. Esta velocidad del viento, combinada con la alta humedad, podría generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente si planean salir, ya que las condiciones climáticas podrían resultar incómodas.
Hacia el final del día, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que el cielo continúe cubierto. Las lluvias podrían intensificarse ligeramente, con acumulados que podrían llegar a 2 mm en total durante el día. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 15 grados y una humedad que se mantendrá alta, lo que podría dar lugar a la formación de niebla en algunas áreas.
En resumen, el día de hoy en Dos Hermanas se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Es un día ideal para actividades en interiores, y se aconseja precaución al conducir debido a las posibles condiciones resbaladizas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.
- El río Guadalquivir supera los dos metros a su paso por Córdoba y entra en umbral naranja
- Aviso naranja por lluvia y viento en Córdoba, en directo: rachas de más de 100 km/h y más de 60 litros de agua
- El Ayuntamiento de Córdoba precinta el entorno de La Calahorra por la subida del nivel del río
- La Diputación de Córdoba mantiene cuatro carreteras cortadas en la provincia por la borrasca Joseph
- Aviso naranja en Córdoba: las rachas de viento alcanzarán los 90 kilómetros por hora este miércoles
- Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
- El temporal obliga al cierre de 16 carreteras en la provincia
- Los Baños de Popea en Córdoba, un impactante espectáculo natural tras las lluvias de la borrasca Joseph