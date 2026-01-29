El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, en Dos Hermanas, se espera un tiempo predominantemente cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 19 grados . La sensación térmica será algo fresca, especialmente en las primeras horas, con una humedad relativa que alcanzará hasta el 98% hacia el final del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío.

A medida que avance la mañana, las condiciones de nubosidad continuarán, y se prevé que a partir de las 6:00 horas se inicie una ligera precipitación, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm. Esta tendencia de lluvias escasas se mantendrá hasta la tarde, con probabilidades de precipitación que alcanzan hasta el 90% entre las 7:00 y las 13:00 horas. Durante este periodo, es probable que se registren lluvias intermitentes, aunque no se anticipan acumulaciones significativas.

La tarde traerá consigo un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 19 grados , pero la nubosidad persistirá. Las probabilidades de tormenta también son relevantes, con un 45% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían estar acompañadas de actividad eléctrica en algunos momentos.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 54 km/h en las horas más activas del día. Esta velocidad del viento, combinada con la alta humedad, podría generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente si planean salir, ya que las condiciones climáticas podrían resultar incómodas.

Hacia el final del día, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que el cielo continúe cubierto. Las lluvias podrían intensificarse ligeramente, con acumulados que podrían llegar a 2 mm en total durante el día. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 15 grados y una humedad que se mantendrá alta, lo que podría dar lugar a la formación de niebla en algunas áreas.

En resumen, el día de hoy en Dos Hermanas se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Es un día ideal para actividades en interiores, y se aconseja precaución al conducir debido a las posibles condiciones resbaladizas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.