El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, Écija se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 70% entre las 01:00 y las 07:00, aumentando a un 90% entre las 07:00 y las 13:00. Durante este periodo, se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 0.3 mm.

A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 14 y 18 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando un máximo de 18 grados hacia la tarde. La humedad relativa será alta, rondando entre el 85% y el 94%, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 66 km/h en las horas de mayor intensidad, especialmente entre las 12:00 y las 13:00. Esto podría generar condiciones de incomodidad, así como la posibilidad de que se produzcan algunas ráfagas fuertes que podrían afectar la visibilidad y la seguridad en las carreteras.

La probabilidad de tormenta también es significativa, alcanzando un 55% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas en la región. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y tomen precauciones si planean actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, la probabilidad de lluvia disminuirá, pero el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas nocturnas se mantendrán alrededor de los 16 grados, con una ligera disminución en la humedad relativa. El ocaso se producirá a las 18:41, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, no debería presentar condiciones extremas.

En resumen, Écija experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras, temperaturas moderadas y vientos fuertes. Se aconseja a la población que esté atenta a las actualizaciones meteorológicas y que tome las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.