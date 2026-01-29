El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, Coria del Río se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será limitada debido a la densa capa de nubes que cubrirá el cielo, lo que generará una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, aunque se mantendrán en un rango cómodo para la mayoría de las actividades al aire libre.

A lo largo de la mañana, se prevé que la humedad relativa se mantenga alta, rondando el 91%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas. A medida que avance el día, la humedad podría descender ligeramente, pero seguirá siendo notable, alcanzando un 78% por la tarde. Esto podría generar un ambiente algo pesado, especialmente para aquellos que realicen actividades físicas.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad del 45% de que se registren lluvias ligeras en las primeras horas de la tarde, aumentando a un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se anticipa que la cantidad de lluvia será escasa, con acumulaciones que podrían llegar hasta 0.5 mm, lo que no debería causar inconvenientes significativos, pero sí es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 37 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en áreas expuestas. Las ráfagas de viento serán más intensas durante la tarde, lo que podría hacer que la sensación de frío se acentúe, a pesar de las temperaturas relativamente suaves.

La probabilidad de tormentas también se sitúa en un 30% durante la mañana y un 45% por la tarde, lo que sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo. Los residentes de Coria del Río deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a medida que avanza el día, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, el día se presentará mayormente nublado con posibilidades de lluvias ligeras y un ambiente fresco, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo la protección de un paraguas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.