El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, Córdoba se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 96% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles que rondan el 82% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas moderadas. Los vientos soplarán desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 36 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en ciertos momentos, especialmente durante la tarde.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones de nubosidad se mantengan, con intervalos de nubes más densas que podrían traer consigo lluvias intermitentes. La probabilidad de tormentas es moderada, alcanzando un 30% entre las 07:00 y las 13:00, y un 45% entre las 13:00 y las 19:00. Esto indica que, aunque las lluvias serán escasas, existe la posibilidad de que se desarrollen tormentas aisladas en la región.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que se vea afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las áreas donde la lluvia pueda ser más intensa.

El ocaso se producirá a las 18:39, marcando el final de un día que, aunque nublado y con lluvias ligeras, ofrecerá temperaturas agradables para la época del año. A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas tenderán a estabilizarse, aunque la posibilidad de lluvias ligeras persistirá hasta el final del día. En resumen, se aconseja a los cordobeses que se preparen para un día de clima variable, con la posibilidad de lluvias y vientos moderados.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.