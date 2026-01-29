El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será limitada debido a la densa capa de nubes que cubrirá el cielo, lo que generará una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 18 grados.

A lo largo de la mañana, la humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 94%, lo que contribuirá a una sensación térmica más fría de lo que realmente indica el termómetro. Este nivel de humedad, combinado con las bajas temperaturas, puede resultar incómodo para quienes se encuentren al aire libre. Se recomienda vestirse adecuadamente para evitar el frío.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad significativa de lluvia, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Las previsiones indican que la probabilidad de precipitación alcanzará hasta un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, con acumulaciones que podrían llegar a ser de hasta 1 mm. Las lluvias serán ligeras, pero constantes, lo que podría generar charcos y una ligera acumulación de agua en las calles.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 58 km/h en las horas más ventosas, especialmente durante la tarde. Esta intensidad del viento, combinada con la lluvia, podría hacer que las condiciones se sientan más frías y húmedas, por lo que se aconseja tener precaución al desplazarse, sobre todo en áreas abiertas.

A medida que avance la tarde, las condiciones meteorológicas se mantendrán inalteradas, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 14 grados al caer el sol, que se producirá a las 18:45. La combinación de la alta humedad y el viento puede generar una sensación térmica aún más baja, por lo que es recomendable abrigarse bien si se planea salir.

En resumen, el día en Castilleja de la Cuesta se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras, lo que invita a disfrutar de actividades en interiores y a prepararse para un ambiente invernal.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.