El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, Cartaya se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto. Desde las primeras horas de la mañana hasta la noche, el cielo permanecerá en su mayoría nublado, con una descripción general de "Cubierto" en los periodos de la madrugada y la mañana. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 16 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un ligero aumento a 18 grados en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 93% y alcanzando hasta un 100% en las horas de la tarde y la noche. Esta elevada humedad, combinada con las condiciones nubladas, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la lluvia sea escasa, con un ligero aumento en la probabilidad de lluvia en las horas de la tarde. Se estima que la precipitación será de 0.1 mm a las 17:00 y de 0.3 mm a las 18:00, lo que indica que podría haber algunas lloviznas intermitentes. La probabilidad de precipitación es del 95% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan algunas lluvias ligeras durante este periodo.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 22 y 34 km/h en las primeras horas del día, aumentando a 41 km/h en la tarde. Esta brisa puede proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también puede hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente al caer la tarde.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 45% entre las 13:00 y las 19:00, lo que podría indicar la posibilidad de tormentas aisladas en la región. Sin embargo, no se anticipan fenómenos severos, y la situación meteorológica se mantendrá bajo control.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la niebla, especialmente en las horas de la tarde y la noche, lo que podría complicar la circulación en las carreteras.

En resumen, el día en Cartaya se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas suaves, alta humedad y la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas aisladas. Se recomienda a los residentes y visitantes estar preparados para condiciones cambiantes y tomar precauciones al desplazarse.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.