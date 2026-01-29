El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Carmona según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 29 de enero de 2026, Carmona se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla y la bruma serán protagonistas, especialmente en las primeras horas, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 92%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indica el termómetro.
A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de lluvia escasa. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían llegar a 0.2 mm en las primeras horas y hasta 0.5 mm en la tarde. La probabilidad de lluvia se incrementa notablemente entre las 13:00 y las 19:00 horas, alcanzando un 100% en este intervalo, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Carmona necesiten paraguas y ropa adecuada para la lluvia.
El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 37 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. A lo largo de la tarde, la temperatura podría ascender ligeramente, alcanzando hasta 17 grados , pero se mantendrá en un rango fresco durante todo el día.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 55% de posibilidad de que se produzcan en la tarde, lo que podría traer consigo lluvias más intensas y un aumento en la actividad eléctrica. Los ciudadanos deben estar atentos a los avisos meteorológicos y prepararse para posibles cambios bruscos en el tiempo.
A medida que se acerque la noche, las condiciones seguirán siendo inestables, con un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias intermitentes. La temperatura descenderá nuevamente a los 15 grados , y la humedad aumentará, alcanzando hasta el 98% hacia la medianoche. En resumen, se recomienda a los habitantes de Carmona que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y tomen precauciones ante la posibilidad de lluvias y tormentas a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.
