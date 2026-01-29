El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, en Camas, se espera un tiempo predominantemente cubierto a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con temperaturas que se mantendrán estables alrededor de los 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 93%, lo que puede generar una sensación de bochorno en el ambiente.

A medida que avance la jornada, se prevé que las condiciones de nubosidad continúen, con un ligero aumento en la temperatura hacia la tarde, alcanzando hasta 19 grados . Sin embargo, la probabilidad de precipitación es significativa, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se estima un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían llegar hasta 1 mm en total durante el día. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 19 y 32 km/h, alcanzando rachas de hasta 52 km/h en las horas más activas de la tarde. Esta combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja vestirse en capas para mayor comodidad.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 50% de posibilidad de que se produzcan durante la tarde, lo que podría generar un ambiente más inestable. Por lo tanto, es importante estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados . La nubosidad persistirá, y la humedad aumentará, alcanzando niveles cercanos al 99% hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 18:45, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, aunque con un cielo cubierto.

En resumen, el día en Camas se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas moderadas. Es un día ideal para actividades en interiores, y si se sale, es recomendable estar preparado para la lluvia y el viento.

