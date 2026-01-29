El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, se prevé un tiempo mayormente cubierto en Cabra, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.9 mm en las primeras horas y 0.6 mm en la siguiente franja horaria.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 12 y 15 grados . En la mañana, se registrarán mínimas de 12 grados, aumentando ligeramente a 14 grados en las horas centrales del día. Por la tarde, la temperatura se estabilizará en torno a los 14 grados, lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para la lluvia.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura y podría favorecer la formación de niebla en algunos momentos, especialmente en las primeras horas de la mañana y en la noche. La niebla podría ser más densa en los periodos de 06:00 a 07:00 y de 22:00 a 23:00, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En cuanto al viento, se espera que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre 15 y 34 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas de viento que, aunque no se prevén tormentas severas, podrían ser notables, especialmente en áreas abiertas. La probabilidad de tormenta es del 20% en la mañana, aumentando a un 55% en la tarde, lo que podría indicar la posibilidad de tormentas aisladas.

A medida que avance el día, la visibilidad podría verse afectada por la combinación de la lluvia y la niebla, especialmente en las horas de la mañana. Por lo tanto, se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones al salir y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas. En resumen, el día se presenta fresco y húmedo, con lluvias ligeras y un cielo mayormente cubierto, características típicas de esta época del año en Cabra.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.