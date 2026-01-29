El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

Hoy, 29 de enero de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que sugieren la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 19 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, rondando los 17 grados durante la mayor parte de la jornada. Sin embargo, a partir de la tarde, se prevé un ligero aumento, alcanzando hasta 19 grados en su punto máximo. La combinación de la alta humedad y las temperaturas moderadas puede generar un ambiente algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvia es notable, con un 90% de posibilidad en las primeras horas del día, aumentando a un 100% entre las 07:00 y las 13:00. Se anticipa que las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 4 mm en la tarde, lo que podría generar charcos y un suelo resbaladizo. La lluvia más intensa se espera entre las 20:00 y las 21:00, cuando se prevé que caigan hasta 0.9 mm.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 52 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. A pesar de la intensidad del viento, se espera que la dirección y velocidad se mantengan relativamente constantes, lo que podría ofrecer algo de alivio a la sensación de humedad.

La probabilidad de tormentas también es un factor a considerar, con un 15% de posibilidad en las primeras horas, aumentando a un 45% hacia el final de la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían acompañarse de tormentas aisladas, especialmente en las horas de mayor actividad.

Los habitantes de Las Cabezas de San Juan deben estar preparados para un día de clima variable, con la posibilidad de llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia. Las condiciones climáticas sugieren que es un buen día para actividades en interiores, mientras que aquellos que deban salir deben hacerlo con precaución, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia y viento.

