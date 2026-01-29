El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, Bormujos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las condiciones serán de cielo cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad persista, con algunas probabilidades de lluvia escasa. En particular, se prevé que entre las 6:00 y las 8:00 horas, la precipitación será de aproximadamente 0.2 mm, y se mantendrá en torno a 0.1 mm durante la mañana. A partir de la tarde, la posibilidad de lluvia aumentará, alcanzando hasta 1 mm entre las 19:00 y 21:00 horas, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

La humedad relativa será alta a lo largo del día, comenzando en un 89% en la madrugada y descendiendo ligeramente a un 77% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas moderadas, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 22 y 39 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 62 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. Es recomendable que los residentes de Bormujos tomen precauciones si planean actividades al aire libre, especialmente en las horas de mayor viento.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 35% de posibilidad de tormenta entre las 1:00 y 7:00 horas, y un 45% entre las 13:00 y 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son seguras, los ciudadanos deben estar atentos a posibles cambios en el tiempo.

Con el ocaso previsto para las 18:45 horas, la noche se presentará fresca y húmeda, con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán a los 14 grados . En resumen, el día en Bormujos será mayormente nublado, con posibilidades de lluvia y un ambiente fresco, lo que invita a disfrutar de actividades en interiores y a estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.