El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, Bailén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.8 mm en las primeras horas y 0.2 mm en las siguientes.

La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 12 y 16 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 12 grados, aumentando ligeramente a 14 grados durante la tarde. A medida que avance el día, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 99% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a un 87% por la tarde. Esto podría generar una sensación de frío más intensa, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 67 km/h en las horas más activas del día. En general, la velocidad del viento se mantendrá entre 15 y 42 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente en áreas abiertas, debido a la posibilidad de ráfagas fuertes.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 10% de posibilidad en las primeras horas, aumentando a un 30% en la tarde y alcanzando un 45% durante la tarde-noche. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán ligeras, existe la posibilidad de que se desarrollen tormentas aisladas, especialmente en la franja horaria de 13:00 a 19:00.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, por lo que se aconseja a los conductores que extremen las precauciones en las carreteras.

En resumen, el día en Bailén se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con lluvias ligeras y un viento notable. Se recomienda a la población que se prepare para un día de inclemencias meteorológicas y que tome las medidas necesarias para mantenerse abrigados y seguros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.