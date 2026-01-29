El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Baeza según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 29 de enero de 2026, Baeza se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.
La precipitación será un factor constante, con valores que varían entre 0.1 y 5 mm a lo largo del día. En particular, se anticipa que la mayor cantidad de lluvia se registre entre las 18:00 y las 19:00 horas, con un total de 3 mm, seguido de un pico de 5 mm entre las 19:00 y las 20:00 horas. Esto indica que, aunque la lluvia no será intensa, sí será suficiente para mantener el suelo húmedo y podría generar charcos en las calles.
La probabilidad de precipitación es del 100% en varios intervalos del día, lo que significa que es muy probable que los habitantes de Baeza necesiten paraguas y ropa adecuada para la lluvia. Además, la probabilidad de tormenta es moderada, alcanzando hasta un 45% en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo ráfagas de viento y un aumento en la actividad eléctrica.
En cuanto a la humedad relativa, se espera que se mantenga alta, rondando entre el 89% y el 97%, lo que contribuirá a una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros. Esto es especialmente relevante para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que la combinación de humedad y viento puede hacer que la temperatura se sienta aún más baja.
El viento soplará desde el oeste, con velocidades que alcanzarán hasta 44 km/h en las horas más activas del día. Estas ráfagas pueden ser notables, especialmente en áreas abiertas, y podrían causar molestias a los transeúntes. Se recomienda precaución al conducir, ya que el viento puede afectar la estabilidad de los vehículos.
En resumen, el tiempo en Baeza para hoy será fresco, nublado y lluvioso, con una alta probabilidad de tormentas y vientos moderados. Los residentes deben prepararse para un día húmedo y ventoso, asegurándose de llevar consigo protección contra la lluvia y abrigos adecuados.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.
